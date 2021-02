Rian Johnson continua la trilogia di Star Wars (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rian Johnson conferma in una nuova intervista che la sua trilogia di film di Star Wars è ancora in corso. Nel novembre 2017 Lucasfilm annunciò che il regista avrebbe supervisionato una trilogia di Star Wars incentrata su nuovi personaggi separati dalla saga di Skywalker. Il prolungato silenzio di Lucasfilm sulla questione ha reso difficile crederlo. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Star Wars” Obi Wan Kenobi presto la serie in tv? Nuovo film di Star Wars: Waititi inizia la stesura del film Data di uscita di The MandaloRian 2, in arrivo su Disney+ Star ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)conferma in una nuova intervista che la suadi film diè ancora in corso. Nel novembre 2017 Lucasfilm annunciò che il regista avrebbe supervisionato unadiincentrata su nuovi personaggi separati dalla saga di Skywalker. Il prolungato silenzio di Lucasfilm sulla questione ha reso difficile crederlo. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “” Obi Wan Kenobi presto la serie in tv? Nuovo film di: Waititi inizia la stesura del film Data di uscita di The Mandalo2, in arrivo su Disney+...

