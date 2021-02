Ragazza accusa un improvviso dolore e partorisce: “Ingravidata da una folata di vento” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver avvertito una folata di vento che pervadeva il suo pube, una Ragazza ha avvertito un dolore e ha scoperto di essere incinta. Una notizia decisamente insolita e difficilmente credibile giunge dalla città di Cianjur (Indonesia). La giovane Siti Zainha (25 anni) ha partorito nell’ospedale locale dopo aver avvertito un improvviso dolore allo stomaco. Sembra, infatti, che prima del travaglio la Ragazza non avesse avuto alcuna avvisaglia dell’imminente maternità. L’insolita storia si è diffusa con un certo clamore nella comunità indonesiana e molti le hanno dato una connotazione sovrannaturale, anche per il mondo in cui la giovane ha raccontato ciò che le è accaduto. Nello spiegare cosa ha provato, infatti, Siti ha dichiarato: “Di pomeriggio, dopo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver avvertito unadiche pervadeva il suo pube, unaha avvertito une ha scoperto di essere incinta. Una notizia decisamente insolita e difficilmente credibile giunge dalla città di Cianjur (Indonesia). La giovane Siti Zainha (25 anni) ha partorito nell’ospedale locale dopo aver avvertito unallo stomaco. Sembra, infatti, che prima del travaglio lanon avesse avuto alcuna avvisaglia dell’imminente maternità. L’insolita storia si è diffusa con un certo clamore nella comunità indonesiana e molti le hanno dato una connotazione sovrannaturale, anche per il mondo in cui la giovane ha raccontato ciò che le è accaduto. Nello spiegare cosa ha provato, infatti, Siti ha dichiarato: “Di pomeriggio, dopo ...

