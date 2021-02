Pantelleria, dal 19 febbraio al via le 3 videoconferenze e il concerto finali del Progetto ‘Donna: Una Strada in Salita’ con ospiti di altissimo livello (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si concluderà con tre videoconferenze di altissimo livello il Progetto ‘Donna: una Strada in Salita’ iniziato il 25 novembre scorso da un’idea dell’Assessore alle Politiche Culturali, Sociali, Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Pantelleria, Francesca Marrucci. Dopo NON È AMORE, la videoconferenza sulla violenza sulle donne in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, e L’ANTIMAFIA È DONNA, sulle e con le grandi donne dell’antimafia, ci saranno tre videoconferenze finali su Storia, società, linguaggio e diritti. Continua la collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo Almanza e con il Comitato Studentesco di Pantelleria. Le studentesse si occuperanno degli approfondimenti degli argomenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si concluderà con trediil: unaininiziato il 25 novembre scorso da un’idea dell’Assessore alle Politiche Culturali, Sociali, Giovanili e Pari Opportunità del Comune di, Francesca Marrucci. Dopo NON È AMORE, la videoconferenza sulla violenza sulle donne in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, e L’ANTIMAFIA È DONNA, sulle e con le grandi donne dell’antimafia, ci saranno tresu Storia, società, linguaggio e diritti. Continua la collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo Almanza e con il Comitato Studentesco di. Le studentesse si occuperanno degli approfondimenti degli argomenti ...

