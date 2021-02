Pagelle Granada Napoli 2-0: Kenedy è un uragano, Di Lorenzo travolto VOTI (Di venerdì 19 febbraio 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per l’andata dei sedicesimi dell’Europa League 2020/21: Pagelle Granada Napoli Le Pagelle dei protagonisti del match tra Granada e Napoli, valido per l’andata dei sedicesimi dell’Europa League 2020/2021. TOP: Kenedy FLOP: Di Lorenzo VOTI Granada: Rui Silva 6; Foulquier 6,5, Domingos Duarte 6, Vallejo 6 (22? German 6), Neva 6 (78? Victor Diaz s.v.); Herrera 6,5, Gonalons 6 (78? Brice s.v.); Machis 7 (69? Soro 6), Montoro 6,5, Kenedy 7,5 (69? Puertas 6); Molina 6,5. Napoli: Meret 6, Di Lorenzo 5, Rrahmani 5,5, Maksimovic 5, Mario Rui 5,5, Fabian Ruiz 5,5, Lobotka 5 (64? Bakayoko 5,5), Elmas 5,5, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per l’andata dei sedicesimi dell’Europa League 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’andata dei sedicesimi dell’Europa League 2020/2021. TOP:FLOP: Di: Rui Silva 6; Foulquier 6,5, Domingos Duarte 6, Vallejo 6 (22? German 6), Neva 6 (78? Victor Diaz s.v.); Herrera 6,5, Gonalons 6 (78? Brice s.v.); Machis 7 (69? Soro 6), Montoro 6,5,7,5 (69? Puertas 6); Molina 6,5.: Meret 6, Di5, Rrahmani 5,5, Maksimovic 5, Mario Rui 5,5, Fabian Ruiz 5,5, Lobotka 5 (64? Bakayoko 5,5), Elmas 5,5, ...

