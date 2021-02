Pace fiscale 2021 | ecco le scadenze dal 1 marzo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ancora una decina di giorni ed il Fisco comincerà a bussare alle porte dei contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter, alla definizione agevolata dei processi verbali di contestazione o alla chiusura delle liti pendenti del 2019. Lo scrive laleggepertutti.it, ricordando che da lunedì 1°(visto che la scadenza naturale del 28 febbraio coincide con una domenica), infatti, circa 2 milioni di contribuenti dovranno passare alla cassa per pagare la rata o le rate concordate grazie alla. Per la rottamazione ter ci sarà tempo fino all’8, visto che c’è un margine di 5 giorni e bisogna tenere conto del sabato e della domenica, 6 e 7. Il primo giorno del mese, inoltre, è il termine fissato per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in ...

Fra i provvedimenti più attesi del Governo Draghi c'è il decreto Ristori 5 che prevede una serie di aiuti a fondo perduto per le categorie più in crisi.