"No all'aborto". Le donne italiane protestano per i loro diritti (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'aborto non è una priorità, con queste parole decise e taglienti il capogruppo di Fratelli d'Italia della Regione Marche, Carlo Ciccioli, ha dato inizio a una nuova era, quella di una regressione temporale difficile da digerire. L'aborto mette a rischio la natalità e l'intera identità di una nazione, dicono, ma dove sono finiti tutti quei diritti conquistati dalle donne negli anni precedenti? Parole che non sono sole parole da quando la regione Marche ha scelto di non applicare le linee guida ministeriali sulla somministrazione della Ru486 che prevedono la possibilità di assumere la pillola anche al di fuori degli ospedali, come per esempio nei consultori e negli ambulatori. Ma la questione dell'aborto nel nostro Paese e non solo, vedi la situazione attuale in Polonia, scatena inevitabilmente dissensi e posizioni retrograde che sembrano cancellare ...

