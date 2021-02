No alla fiducia a Draghi, Sicari: “Espellere senatori da Movimento 5 Stelle” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio comunale di Torino, Francesco Sicari, chiede l’espulsione dal Movimento 5 Stelle per i senatori che ieri hanno votato no alla fiducia al Governo Draghi. “I 15 senatori che ieri hanno votato per conto loro – afferma Sicari – hanno semplicemente sottointeso che il voto degli iscritti va bene quando gli iscritti confermano il loro pensiero, diversamente, fanno un po’ come gli pare. Credo sia semplicemente un modo di fare vergognoso. Si proceda con le espulsioni, se così non sarà, non avrà senso alcuno consultare in futuro la base”. “In questi giorni, – prosegue Sicari – alcuni tra i soggetti prossimi all’espulsione, rivendicavano il ruolo della base e delle votazioni di quest’ultima. Far ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio comunale di Torino, Francesco, chiede l’espulsione dalper iche ieri hanno votato noal Governo. “I 15che ieri hanno votato per conto loro – afferma– hanno semplicemente sottointeso che il voto degli iscritti va bene quando gli iscritti confermano il loro pensiero, diversamente, fanno un po’ come gli pare. Credo sia semplicemente un modo di fare vergognoso. Si proceda con le espulsioni, se così non sarà, non avrà senso alcuno consultare in futuro la base”. “In questi giorni, – prosegue– alcuni tra i soggetti prossimi all’espulsione, rivendicavano il ruolo della base e delle votazioni di quest’ultima. Far ...

