Megalopoli e pandemia nel discorso di Draghi. Ma il rapporto critico tra uomo e ambiente viene da lontano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ' Lo spazio che alcune megalopoli hanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause della trasmissione del virus dagli animali all'uomo'. Con queste parole il presidente del consiglio ...

'Quando usciremo, e usciremo, dalla, che mondo troveremo? Alcuni pensano che la tragedia ... Lo spazio che alcunehanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause ...' Lo spazio che alcunehanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause della trasmissione del ... Ladi peste che dal 1348 decimò la popolazione europea venne dall'...Ben 16 frasi dell'intervento del presidente del Consiglio dedicate alle tematiche ambientali, strettamente legate alla ripresa economica. I commenti positivi di Legambiente e Symbola ...KUALA LUMPUR - Lo scorso anno, nelle cinque città più popolose del mondo, decine di migliaia di persone sono morte a causa dell'inquinamento atmosferico - nonostante i vari lockdown dichiarati per con ...