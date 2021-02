Mbappé, dopo il trionfo la vergogna: “Ti uccido se ti vedo in strada” – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mbappé ha dimostrato tutto il suo talento nel trionfo del PSG contro il Barcellona con il punteggio di 1-4. Purtroppo, però, sono volate parole grosse con un avversario: ecco il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha dimostrato tutto il suo talento neldel PSG contro il Barcellona con il punteggio di 1-4. Purtroppo, però, sono volate parole grosse con un avversario: ecco il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - SerafiniSs17 : RT @RossoneroUltra: Kylian Mbappe cuore d'oro, dopo la tripletta ha deciso di donare il pallone ricevuto all' F.C INTER e il ricavato servi… - that_kid_jacki : @Jane_J24 @orahounbelnick Per il dopo CR7, i 30 milioni di stipendio sarebbe bello dividerli tra Mbappè e Haland (18+12?) - _DAGOSPIA_ : 'PER STRADA TI UCCIDO', DOPO LO SCAZZO TRA PIQUE’ E GRIEZMANN VOLANO PAROLE GROSSE TRA MBAPPÉ E… - 87cloverfield2 : RT @RossoneroUltra: Kylian Mbappe cuore d'oro, dopo la tripletta ha deciso di donare il pallone ricevuto all' F.C INTER e il ricavato servi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé dopo Moise Kean/ Il fratello: 'Ceduto dalla Juventus per colpa di Sarri' A raccontare il perché è ora, dopo due anni, il fratello Giovanni attaccante del Termoli a La Gazzetta dello Sport: 'La Juve non lo avrebbe mai lasciato partire, non è stato per i soldi. Credo che ...

Ferrara, che bordate a Paolo Ziliani Ziliani, pensando di essere divertente, ha scritto su twitter Koeman in bilico dopo il tracollo col PSG: si parla di CiroFerrara Ferrara replica a Ziliani Immediata la risposta dell'ex tecnico di ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera A raccontare il perché è ora,due anni, il fratello Giovanni attaccante del Termoli a La Gazzetta dello Sport: 'La Juve non lo avrebbe mai lasciato partire, non è stato per i soldi. Credo che ...Ziliani, pensando di essere divertente, ha scritto su twitter Koeman in bilicoil tracollo col PSG: si parla di CiroFerrara Ferrara replica a Ziliani Immediata la risposta dell'ex tecnico di ...