Mauro Coruzzi massacra Tommaso Zorzi | “Perfido e violento”

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella casa del GF Vipha contestato duramente le posizioni controverse disulle Unioni Civili, i Pride e la legge contro l’omofobia. Platinette non l’ha presa bene e in una diretta con Andrea Conti e Claudia Rossi per Il Fatto Quotidiano ha sparato a zero sul gieffino. “Ho preso l’abitudine di vedere il live del GF Vip per capire cosa faperché ho l’impressione che sia il piùmai apparso in televisione. Un giorno l’ho beccato che mi definiva un omosessuale omofobo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili. Mi piace che ci sia la legge ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda. Forse perché scopro che da quando sono state istituite le Unioni Civili sono calate del 70% e i ...