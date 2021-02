Lo strano caso di Osimhen e della variante napoletana (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri è circolata la storia che la variante “nigeriana” del Coronavirus isolata per la prima volta a Napoli fosse stata portata in Italia dal calciatore della squadra cittadina Victor Osimhen. La variante B.1.525 stata individuata per la prima volta in Italia dall’Istituto Pascale e dall’Università Federico II di Napoli in un un professionista di ritorno da un viaggio in Africa che è risultato positivo al tampone. Il sito Il Napolista ha scritto che il professionista era proprio il centravanti del Napoli, Osimhen, che era risultato positivo a gennaio al ritorno da un viaggio in Nigeria, ma è arrivata quasi subito la secca smentita dell’Università Federico II che in una nota ha scritto «Escludiamo categoricamente che il campione appartenga al calciatore del Napoli». Ma non è finita così. Infatti, come ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri è circolata la storia che la“nigeriana” del Coronavirus isolata per la prima volta a Napoli fosse stata portata in Italia dal calciatoresquadra cittadina Victor. LaB.1.525 stata individuata per la prima volta in Italia dall’Istituto Pascale e dall’Università Federico II di Napoli in un un professionista di ritorno da un viaggio in Africa che è risultato positivo al tampone. Il sito Il Napolista ha scritto che il professionista era proprio il centravanti del Napoli,, che era risultato positivo a gennaio al ritorno da un viaggio in Nigeria, ma è arrivata quasi subito la secca smentita dell’Università Federico II che in una nota ha scritto «Escludiamo categoricamente che il campione appartenga al calciatore del Napoli». Ma non è finita così. Infatti, come ...

neXtquotidiano : Lo strano caso di Osimhen e della variante napoletana - 74_pippo : Se così è, non sarebbe il caso di tenere lontano dai media questo #Galli, onnipresente in tutti i talk show? L’ospe… - gabripuggioni28 : @FabioCasalucci @ChampionsLeague Caso strano al Real di turno l'avrebbero dato. - MondeVintage : Non ho ancora notato nessuna osservazione in merito allo strano caso del tweet della ????? e il “gira lo Zorzi” #tzvip - Angela3v999 : @sister_magister @Bukaniere @GiovanniToti Conoscente prenotata x marzo senza problemi apparenti... caso strano la f… -