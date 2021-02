Lazio gialla o arancione dal 22 febbraio? Le parole di D’Amato aspettando le valutazioni finali (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lazio in zona gialla o arancione da lunedì 22 febbraio? E’ questo quello che si chiedono in tanti, soprattutto perché ora si avvicina la data che potrebbe sancire un nuovo cambiamento di “colore” per l’Italia. Domani, venerdì 19 febbraio, gli esperti della cabina di regia si riuniranno per il monitoraggio settimanale e, tenendo in considerazione l’Rt e i 21 parametri, valuteranno quali Regioni dovranno cambiare zona. E il Lazio? Resterà in zona gialla? Leggi anche: Acilia, focolaio in una scuola: contagi troppo rapidi, “si teme variante inglese” Lazio zona gialla o arancione da lunedì 22 febbraio 2021? Le parole dell’assessore D’Amato L’assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021)in zonada lunedì 22? E’ questo quello che si chiedono in tanti, soprattutto perché ora si avvicina la data che potrebbe sancire un nuovo cambiamento di “colore” per l’Italia. Domani, venerdì 19, gli esperti della cabina di regia si riuniranno per il monitoraggio settimanale e, tenendo in considerazione l’Rt e i 21 parametri, valuteranno quali Regioni dovranno cambiare zona. E il? Resterà in zona? Leggi anche: Acilia, focolaio in una scuola: contagi troppo rapidi, “si teme variante inglese”zonada lunedì 222021? Ledell’assessoreL’assessore ...

