Lamberto Sposini, uno dei conduttori televisivi più amati: come sta oggi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lamberto Sposini è uno dei volti più noti del giornalismo italiano. Classe 1952, Sposini ha debuttato in tv con la Rai: correva l’anno 1979. Ma la fama è arrivata con il TG5, del quale è stato vicedirettore per molti anni, dopodiché è tornato in casa Rai conducendo La vita in diretta. Ha iniziato il suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 febbraio 2021)è uno dei volti più noti del giornalismo italiano. Classe 1952,ha debuttato in tv con la Rai: correva l’anno 1979. Ma la fama è arrivata con il TG5, del quale è stato vicedirettore per molti anni, dopodiché è tornato in casa Rai conducendo La vita in diretta. Ha iniziato il suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ifederik1 : Tanti Auguri di Buon Compleanno al grande Lamberto Sposini???????????????? @carmelitadurso - DanieleFassina : RT @mimar2000: Dieci anni di fermo forzato non hanno intaccato l’affetto degli italiani per Lamberto Sposini che oggi compie 69 anni. Augur… - Serena57891118 : RT @mimar2000: Dieci anni di fermo forzato non hanno intaccato l’affetto degli italiani per Lamberto Sposini che oggi compie 69 anni. Augur… - RobertoRenga : RT @mimar2000: Dieci anni di fermo forzato non hanno intaccato l’affetto degli italiani per Lamberto Sposini che oggi compie 69 anni. Augur… - GrifoRampante : RT @mimar2000: Dieci anni di fermo forzato non hanno intaccato l’affetto degli italiani per Lamberto Sposini che oggi compie 69 anni. Augur… -