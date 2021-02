La replica di Draghi alla Camera|Live tv

borghi_claudio : Meglio la replica del discorso. Ci vediamo domani a @Montecitorio #Draghi #Senato - Palazzo_Chigi : Il testo dell'intervento di replica del Presidente Mario Draghi alla discussione generale in Senato sulle dichiaraz… - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica la replica del Presidente Mario Draghi al termine del dibattito parlamentare… - Agenzia_Ansa : Il primo passaggio di Mario Draghi nella replica alla #camera è dedicato alle Pmi e alla loro ripartenza. Parla anc… - McGadda : Replica del Presidente Draghi alla Camera inizia da piccole medie imprese, serve rafforzare la manifattura e render… -

Ultime Notizie dalla rete : replica Draghi

È in corso nell'Aula della Camera il dibattito sulla fiducia. Mariolo segue dai banchi del governo. Poi la sua. Quindi le dichiarazioni di voto e alle 20 avrà inizio la chiama per la votazione. Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato ..."Quando ti chiama uno come Mario...": le parole di Matteo Bassetti che scatenano il panicoDopo la fiducia incassata ieri al Senato, il presidente del Consiglio attende in serata il voto di Montecitorio. Questa mattina Draghi non ha replicato il suo intervento svolto ieri a Palazzo Madama ( ...Si è concluso poco prima delle 16.30 nell'aula della Camera il dibattito sul discorso programmatico del presidente del Consiglio Mario Draghi.