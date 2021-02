Il K-pop sbarca in America e si prepara a conquistare il mondo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Portare il K-pop nel, trascendendo i confini - culturali e geografici - e le barriere linguistiche. È questo l'annuncio che la Big Hit Entertainment, la società coreana madre dei BTS e Universal Music Group (UMG), hanno annunciato nel corso di una breve conferenza stampa questa notte. La partnership strategica, già trapelata nei giorni scorsi, vedrà le due società lavorare a stretto contatto per aumentare le opportunità per gli artisti attraverso l'innovazione e la tecnologia, espandendo al contempo la portata globale della musica e della cultura K-pop nel. Gli artisti UMG sfrutteranno Weverse della Big Hit, una piattaforma dinamica basata sulla comunità che permette ai fedeli fan degli artisti di impegnarsi, condividere e interagire con i propri artisti preferiti e al contempo vedere e sentire nuovi contenuti e acquistare nuovi prodotti. ...

