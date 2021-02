Giro d’Italia 2021, il tracciato verrà presentato mercoledì 24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ stata finalmente annunciata la data in cui RCS presenterà il tracciato del Giro d’Italia 2021. Il percorso della Corsa Rosa verrà svelato al mondo mercoledì 24 febbraio. Al momento solo le prime tre frazioni, le quali si snoderanno lungo le strade del Piemonte, sono note al grande pubblico, mentre su tutte le altre aleggia ancora un alone di mistero. La corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo, in questo 2021, partirà l’8 di maggio, con una cronometro individuale di 9 chilometri, da Torino. L’ultimo dì di gara, invece, sarà domenica 30 maggio. Stante quanto riportano le varie indiscrezioni, il tracciato dovrebbe presentare sia un buon numero di chilometri a cronometro che diverse tappe d’alta montagna. Diversi sono i grandi nomi che ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ stata finalmente annunciata la data in cui RCS presenterà ildel. Il percorso della Corsa Rosasvelato al mondo24 febbraio. Al momento solo le prime tre frazioni, le quali si snoderanno lungo le strade del Piemonte, sono note al grande pubblico, mentre su tutte le altre aleggia ancora un alone di mistero. La corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo, in questo, partirà l’8 di maggio, con una cronometro individuale di 9 chilometri, da Torino. L’ultimo dì di gara, invece, sarà domenica 30 maggio. Stante quanto riportano le varie indiscrezioni, ildovrebbe presentare sia un buon numero di chilometri a cronometro che diverse tappe d’alta montagna. Diversi sono i grandi nomi che ...

