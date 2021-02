Fall Guys: Ultimate Knockout annunciato per Switch (Di giovedì 18 febbraio 2021) Durante l’ultimo Direct, Mediatonic ha annunciato l’arrivo su Nintendo Switch di Fall Guys: Ultimate Knockout, il party battle royale uscito la scorsa estate Lo stavamo aspettando tutti come una imminente nuova entrata all’interno del Game Pass, ma Fall Guys: Ultimate Knockout è riuscito ancora una volta a sorprendere la platea videoludica. Senza nessun teaser o rumor ad alimentare la situazione, Mediatonic ha annunciato a sorpresa che il popolare e fortunatissimo party battle royale, uscito la scorsa estate, sarà a breve disponibile anche per Nintendo Switch, accompagnando la notizia con un trailer ufficiale. Fall Guys: Ultimate ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Durante l’ultimo Direct, Mediatonic hal’arrivo su Nintendodi, il party battle royale uscito la scorsa estate Lo stavamo aspettando tutti come una imminente nuova entrata all’interno del Game Pass, maè riuscito ancora una volta a sorprendere la platea videoludica. Senza nessun teaser o rumor ad alimentare la situazione, Mediatonic haa sorpresa che il popolare e fortunatissimo party battle royale, uscito la scorsa estate, sarà a breve disponibile anche per Nintendo, accompagnando la notizia con un trailer ufficiale....

