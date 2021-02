Castelpagano | truffa telematica per un inesistente viaggio a Praga | 41enne denunciata

(Di giovedì 18 febbraio 2021)nel Sannio:unache, presentatasi come operatrice turistica, aveva ottenuto 700 euro come pagamento per un. I Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, diretti dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, a conclusione di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, hanno

... hanno denunciato in stato di libertà una 41enne della provincia di Campobasso per il reato di. Le indagini, avviate nell'agosto 2019 a seguito della denuncia di una casalinga residente nella ...... per alcuni dei quali - associazione per delinquere e- il gup di Napoli aveva dichiarato ...allo sfruttamento del sito minerario di rocce feldspatiche alla località Battaglia di. ...Truffa telematica nel Sannio: denunciata una 41enne che aveva ottenuto 700 euro come pagamento per un inesistente viaggio a Praga.I Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, diretti dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, a conclusione di un’attività ...