Calciatori e Twitter, una storia complicata tra clamorose gaffe, veleni e superego (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quando una decina d’anni fa - con un po’ di ritardo rispetto al resto del pianeta - i nostri Calciatori hanno scoperto Twitter, un mondo magico gli si è si è spalancato davanti. Da allora nulla è stato più come prima. La comunicazione dei campioni - ma anche dei gregari - oggi passa inevitabilmente per i social. Al netto delle banalità «Forza ragazzi! Sono contento per la vittoria!», delle comunicazioni ufficiali e della fuffa quotidiana che la categoria riversa ogni giorno nel mare mosso della comunicazione; va detto che ogni tanto il calciatore 2.0 si muove sui social come su un campo minato, tra gaffes clamorose, inciampi di vario tipo, tweet che poi ritratta, cancella, occulta. Nel gennaio 2012 Zlatan Ibrahimovic sbarcò su Twitter con un post stranamente sobrio: «Tonight we’ll see who rules this ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quando una decina d’anni fa - con un po’ di ritardo rispetto al resto del pianeta - i nostrihanno scoperto, un mondo magico gli si è si è spalancato davanti. Da allora nulla è stato più come prima. La comunicazione dei campioni - ma anche dei gregari - oggi passa inevitabilmente per i social. Al netto delle banalità «Forza ragazzi! Sono contento per la vittoria!», delle comunicazioni ufficiali e della fuffa quotidiana che la categoria riversa ogni giorno nel mare mosso della comunicazione; va detto che ogni tanto il calciatore 2.0 si muove sui social come su un campo minato, tra, inciampi di vario tipo, tweet che poi ritratta, cancella, occulta. Nel gennaio 2012 Zlatan Ibrahimovic sbarcò sucon un post stranamente sobrio: «Tonight we’ll see who rules this ...

