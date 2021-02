BCE unita sul confermare un “ampio sostegno” all’economia (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – La BCE ha condiviso all’unanimità la necessità di portare avanti l’attuale linea espansiva della politica monetaria, in risposta alla crisi pandemica, affiancando allo strumento dei tassi d’interesse, fermi a zero, il Piano anti-pandemico PEPP, da utilizzare in modo “flessibile”. E’ quanto emerso dai verbali dell’incontro di politica monetaria tenutosi il 20-21 gennaio scorso, in cui è stata ribadita la necessità di mantenere il massimo sostegno all’economia, in modo flessibile e senza necessità di attingere a tutta la dotazione del piano anti-pandemico, che ha un valore complessivo di 1.850 miliardi e scadrà a marzo 2022. “I recenti sviluppi sui mercati finanziari hanno finora confermato che si è rivelata efficace la decisione di focalizzarsi sulla prolungata durata del PEPP, sul mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli per un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – La BCE ha condiviso all’unanimità la necessità di portare avanti l’attuale linea espansiva della politica monetaria, in risposta alla crisi pandemica, affiancando allo strumento dei tassi d’interesse, fermi a zero, il Piano anti-pandemico PEPP, da utilizzare in modo “flessibile”. E’ quanto emerso dai verbali dell’incontro di politica monetaria tenutosi il 20-21 gennaio scorso, in cui è stata ribadita la necessità di mantenere il massimo, in modo flessibile e senza necessità di attingere a tutta la dotazione del piano anti-pandemico, che ha un valore complessivo di 1.850 miliardi e scadrà a marzo 2022. “I recenti sviluppi sui mercati finanziari hanno finora confermato che si è rivelata efficace la decisione di focalizzarsi sulla prolungata durata del PEPP, sul mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli per un ...

Ultime Notizie dalla rete : BCE unita Vaticano e Cei soddisfatti. Ma la famiglia non è citata Le gerarchie di Oltretevere, infatti, si sono dette 'in linea' con gli orientamenti indicati dall'ex governatore della Bce, che ha individuato i settori su cui intervenire con decisione: innovazione, ...

Vaticano e Cei soddisfatti. Ma la famiglia non è citata Il Vaticano benedice il premier Mario Draghi e il suo discorso pronunciato ieri al Senato. «Un discorso di alto profilo, molto corposo e che va dritto al cuore dei problemi dell'Italia di oggi, con un ...

Le gerarchie di Oltretevere, infatti, si sono dette 'in linea' con gli orientamenti indicati dall'ex governatore della BCE, che ha individuato i settori su cui intervenire con decisione: innovazione, ... sul mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli per un certo periodo di tempo e sulla flessibilità del suo uso", sottolineano le Minutes della BCE, da cui è emerso che i componenti il ... Il Vaticano benedice il premier Mario Draghi e il suo discorso pronunciato ieri al Senato. «Un discorso di alto profilo, molto corposo e che va dritto al cuore dei problemi dell'Italia di oggi, con un ...