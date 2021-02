Anche tu ti chiedi perché The Weeknd abbia tanto successo? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Può succedere che un talento nella media (ovvero senza nulla di originale da aggiungere a quanto già sappiamo e ascoltiamo) possa avere esiti straordinari in termini di popolarità e vendite. Può succedere se ti chiami The Weeknd, se il periodo è questo, strano, senza concerti, dominato dallo streaming, se hai un management (XO records) cazzuto e con grande fiuto e, soprattutto, hai la capacità di portare avanti una narrazione che ti permetta di fare notizia a ogni singola esibizione o uscita, e perfino di sfruttare a tuo vantaggio gli eventi negativi. The Weeknd in realtà di nome fa Abel Makkonen Tesfaye, primo e unico figlio di due immigrati etiopi a Toronto, Canada. Ha da poco compiuto 31 anni ed è nella musica come produttore, autore e cantante da poco più di dieci anni. Ha all’attivo quattro dischi più vari mixtape ed ep, importanti collaborazioni ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) Può succedere che un talento nella media (ovvero senza nulla di originale da aggiungere a quanto già sappiamo e ascoltiamo) possa avere esiti straordinari in termini di popolarità e vendite. Può succedere se ti chiami The, se il periodo è questo, strano, senza concerti, dominato dallo streaming, se hai un management (XO records) cazzuto e con grande fiuto e, soprattutto, hai la capacità di portare avanti una narrazione che ti permetta di fare notizia a ogni singola esibizione o uscita, e perfino di sfruttare a tuo vantaggio gli eventi negativi. Thein realtà di nome fa Abel Makkonen Tesfaye, primo e unico figlio di due immigrati etiopi a Toronto, Canada. Ha da poco compiuto 31 anni ed è nella musica come produttore, autore e cantante da poco più di dieci anni. Ha all’attivo quattro dischi più vari mixtape ed ep, importanti collaborazioni ...

