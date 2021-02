Traffico Roma del 17-02-2021 ore 14 | 30

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

SamGibili1 : RT @laltrodiego: #Mascherine, affidamenti per 1,25 miliardi € effettuati da #Arcuri a favore di tre consorzi cinesi. Sequestrati 70 MLN €… - Budijonsen : @Roma Post covid sarà un delirio, già adesso è aumentato il traffico. - TAL77SVAD : RT @LaNotiziaTweet: Uno Stato parallelo nella Capitale. Con la 'ndrangheta al comando. I retroscena del blitz della Dda. Il boss Vitalone g… - Cosi49Cosimo : RT @LaNotiziaTweet: Uno Stato parallelo nella Capitale. Con la 'ndrangheta al comando. I retroscena del blitz della Dda. Il boss Vitalone g… - teoxandra : RT @LaNotiziaTweet: Uno Stato parallelo nella Capitale. Con la 'ndrangheta al comando. I retroscena del blitz della Dda. Il boss Vitalone g… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

...nel decreto di sequestro preventivo firmato dalla procura dinell'ambito dell'indagine sulle irregolarità legate alla maxicommessa di mascherine provenienti dalla Cina. L'esame del...Nell'ambito dell'inchiesta promossa dalla procura disulla maxi commessa di mascherine dalla Cina , il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di ... che ha indagato Mario Benotti perdi ...Immobili e beni di lusso per circa 70 milioni sono in corso di sequestro da parte del Nucleo Valutario della Gdf di Roma nell'ambito dell'inchiesta romana sulle mascherine. In particolare, ...Nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma su una maxi commessa di mascherine dalla Cina la Guardia di Finanza di Roma ha ...