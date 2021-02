cusferraragolf : Pga Tour: Molinari archivia la 'flappa' e torna in campo nel Genesis Invitational - Gazzetta_it : #PgaTour: #Molinari in campo nel Genesis Invitational - RaiSport : #Golf: da #Johnson a #Molinari, #TheGenesis è sfida show ?? In #California tanti i campioni in gara. #Scott difende… - GiocareOra : PGA Tour 2K21 spedisce 2 milioni di copie - muttinis : RT @FederGolf: PGA Tour, l’AT&T Pebble Beach Pro-Am va a Berger. Francesco Molinari 59/o - -

Ultime Notizie dalla rete : Pga Tour

La Gazzetta dello Sport

Otto tra i migliori dieci giocatori al mondo si sfidano da domani al Genesis Invitational, torneo tra i più prestigiosi delche metterà in palio un montepremi complessivo di 9.300.000 dollari. C'è Chicco ? A Pacific Palisades Chicco Molinari dovrà vedersela, tra gli altri, con Dustin Johnson, numero 1 mondiale, ...Il 'Genesis Invitational' di golf è sfida tra big della disciplina. Da domani a domenica (18 - 21 febbraio) in California va in scena un appuntamento storico del, arrivato alla 95/a edizione. A Pacific Palisades si sfideranno otto tra i migliori dieci giocatori al mondo. Con Dustin Johnson, numero 1, ecco anche Jon Rahm, Justin Thomas, Xander ...Defending FedExCup champion, world No. 1 and 2017 Riviera winner Dustin Johnson returns to action as a stacked field takes on famed Riviera Country Club at The Genesis Invitational. The tournament, an ...A little over a week ago, WiIlie Mack III managed to squeeze in 27 holes of practice at iconic Riviera Country Club. Turns out, comedian Adam Sandler just happened to be playing in the group behind ...