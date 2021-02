Pd: Zingaretti, 'fase nuova non sia povera contesa interna' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il Pd è vivo. Nelle condizioni date lo abbiamo traghettato su una sponda solida e giusta. Ora il 13 e 14 marzo avremo l'assemblea nazionale. È il momento di una ripartenza che deve trovare convinti tutti i nostri iscritti sulla strada da intraprendere. Si deciderà nell'assemblea cosa fare e come impostare in maniera adeguata da protagonisti il rilancio dell'iniziativa in questo nuovo scenario, e aprire una fase nuova. L'importante è che tutto ciò non sia una povera contesa interna, ma l'occasione per noi e per tutti coloro che ci osservano con attenzione e che vogliono contribuire al nostro destino, di stare in campo con agio e libertà. Pensiamo all'Italia, al noi e mai più all'io". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un intervento su 'La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il Pd è vivo. Nelle condizioni date lo abbiamo traghettato su una sponda solida e giusta. Ora il 13 e 14 marzo avremo l'assemblea nazionale. È il momento di una ripartenza che deve trovare convinti tutti i nostri iscritti sulla strada da intraprendere. Si deciderà nell'assemblea cosa fare e come impostare in maniera adeguata da protagonisti il rilancio dell'iniziativa in questo nuovo scenario, e aprire una. L'importante è che tutto ciò non sia una, ma l'occasione per noi e per tutti coloro che ci osservano con attenzione e che vogliono contribuire al nostro destino, di stare in campo con agio e libertà. Pensiamo all'Italia, al noi e mai più all'io". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, in un intervento su 'La ...

