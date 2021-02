Mondello: festa di compleanno in limousine tra alcool e assembramenti, 8 denunciati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Locali chiusi? Poco male, il compleanno lo si festeggia in auto. Purtroppo, però, in tempi di pandemia l'epilogo è lo stesso: se le forze dell'ordine se ne accorgono, fermano tutto e fanno partire le denunce. La festa di compleanno a Mondello Attualmente la Sicilia, dopo un periodo di zona arancione, è diventata «gialla» ma i divieti di assembramento rimangono validi, così come in tutta Italia. Essendo impossibile festeggiare in locali e ristoranti/bar, per via della chiusura alle 18 e per via del divieto di assembramenti, un gruppo di giovani palermitani ha scelto di festeggiare il compleanno di un loro membro all'interno di una mega limousine presa a noleggio. Negli ultimi anni, prima del COVID, non era raro notarle, specialmente nelle grandi città italiane: quelle ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Locali chiusi? Poco male, illo si festeggia in auto. Purtroppo, però, in tempi di pandemia l'epilogo è lo stesso: se le forze dell'ordine se ne accorgono, fermano tutto e fanno partire le denunce. LadiAttualmente la Sicilia, dopo un periodo di zona arancione, è diventata «gialla» ma i divieti di assembramento rimangono validi, così come in tutta Italia. Essendo impossibile festeggiare in locali e ristoranti/bar, per via della chiusura alle 18 e per via del divieto di, un gruppo di giovani palermitani ha scelto di festeggiare ildi un loro membro all'interno di una megapresa a noleggio. Negli ultimi anni, prima del COVID, non era raro notarle, specialmente nelle grandi città italiane: quelle ...

