L’esordio di Draghi in parlamento | “L’unità non è un’opzione | l’unità è un dovere”

"L'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere". Al termine di un lungo discorso, 53 minuti, Mario Draghi ha chiesto così la fiducia del Senato al suo esecutivo. Una fiducia non basata su "alchimie politiche" ma sullo "spirito di sacrificio" e sul sentimento che "unisce tutti: l'amore per l'Italia". In apertura, Draghi ha voluto dare subito un riconoscimento ai partiti, dicendo che l'esecutivo non è tecnico, politico, tecnico-politico, del presidente, come più volte è stato definito nei giorni scorsi. "Non ha bisogno - ha sottolineato - di alcun aggettivo che lo definisca. Riassume la volontà, la consapevolezza, il senso di responsabilità delle forze politiche che lo sostengono, alle quali è stata chiesta una rinuncia per il bene di tutti". E soprattutto, è stata la rassicurazione ai partiti, non nasce dal "fallimento della politica"

