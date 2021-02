Laporta | «Messi genera il 30% delle entrate del Barcellona»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex presidente delJoan(candidato in vistaprossime elezioni) ha detto che farà «tutto il possibile per trattenere». Lo ha raccontato a Sky Sport, parlando del futuro della stella argentina. Il contratto di Lionelscadrà alla fine di giugno del 2021 e alcuni club – tra i quali L'articolo

Ma nonostante questo, c'è chi pensa di poterlo trattenere: é Joan, numero uno dei catalani ... quindi per per far sì chenon si muova da Barcellona servirà un'offerta importante...., ex presidente del Barcellona e nuovamente candidato, spiega come proverà a rinnovare il contratto di. Ad Auckland l'allerta Covid viene riportata a livello due, ma Luna Rossa e gli ...«Il costo di Messi si aggira intorno all'8% del totale ma lui genera il 30% delle entrate del club», le parole di uno dei candidati alla presidenza della società.La pesante sconfitta con il Psg nell'andata degli ottavi di Champions allontana l'argentino dal Barcellona. Ma il candidato alla presidenza blaugrana, Joan Laporta, conta di poterlo convincere ...