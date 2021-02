Laporta: “Messi da solo genera il 30% delle entrate del Barcellona, e non è qui per soldi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il piano dell’ex e magari futuro presidente del Barcellona Joan Laporta è chiaro: tenersi stretto Messi. Tutta la sua campagna elettorale per la presidenza si basa sul pilastro Messi, ieri sconfitto al Camp Nou dal Psg. Laporta dice che farà “tutto il possibile per trattenere Messi a Barcellona” in un’intervista a Sky Sport, e soprattutto spiega che le ristrettezze economiche del club sono un falso problema. «Messi va valorizzato con l’affetto che merita e con una proposta economica all’altezza ma lui non lo fa per i soldi. Lo conosco bene, ho un bel rapporto personale con lui. Non è uno che è qui per i soldi. Sicuramente servirà un’offerta sportiva competitiva perché lui è un vincente, vuole vincere ancora con il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il piano dell’ex e magari futuro presidente delJoanè chiaro: tenersi stretto. Tutta la sua campagna elettorale per la presidenza si basa sul pilastro, ieri sconfitto al Camp Nou dal Psg.dice che farà “tutto il possibile per trattenere” in un’intervista a Sky Sport, e soprattutto spiega che le ristrettezze economiche del club sono un falso problema. «va valorizzato con l’affetto che merita e con una proposta economica all’altezza ma lui non lo fa per i. Lo conosco bene, ho un bel rapporto personale con lui. Non è uno che è qui per i. Sicuramente servirà un’offerta sportiva competitiva perché lui è un vincente, vuole vincere ancora con il ...

