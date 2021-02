Laporta e il futuro di Messi al Barcellona: “Vuole vincere titoli. Il suo costo? Genera più entrate che uscite” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Servirà ben più di un "semplice" contratto a cifre record per convincere Lionel Messi a restare al Barcellona, soprattutto dopo l'ennesimo k.o. in Europa registrato nelle scorse ore contro il Paris Saint-Germain. Lo sa bene Joan Laporta, ex presidente blaugrana e di nuovo candidato - e favorito -, alle prossime elezioni per ricoprire la carica di numero uno del club. Parlando a Sky Sport, l'esperto uomo di calcio ha commentato uno dei principali temi in ottica futura: il destino de La Pulce argentina.Laporta e il futuro di Messicaption id="attachment 1092335" align="alignnone" width="467" Messi (getty images)/caption"Servirà un’offerta sportiva competitiva", ha esordito Laporta parlando del futuro di ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Servirà ben più di un "semplice" contratto a cifre record per conLionela restare al, soprattutto dopo l'ennesimo k.o. in Europa registrato nelle scorse ore contro il Paris Saint-Germain. Lo sa bene Joan, ex presidente blaugrana e di nuovo candidato - e favorito -, alle prossime elezioni per ricoprire la carica di numero uno del club. Parlando a Sky Sport, l'esperto uomo di calcio ha commentato uno dei principali temi in ottica futura: il destino de La Pulce argentina.e ildicaption id="attachment 1092335" align="alignnone" width="467"(getty images)/caption"Servirà un’offerta sportiva competitiva", ha esorditoparlando deldi ...

ItaSportPress : Laporta e il futuro di Messi al Barcellona: 'Vuole vincere titoli. Il suo costo? Genera più entrate che uscite' -… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Laporta sul futuro di #Messi: 'Farò tutto il possibile per farlo restare. Genera entrate, non costi' - calciomercatoit : ?????#Barcellona - Laporta: '#Messi genera il 30% di entrate del club. Farò di tutto per trattenerlo!' ??#CMITmercato - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Laporta sul futuro di #Messi: 'Farò tutto il possibile per farlo restare. Genera entrate, non costi' - cmdotcom : #Laporta sul futuro di #Messi: 'Farò tutto il possibile per farlo restare. Genera entrate, non costi'… -