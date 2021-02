Ilva Taranto, chiesti 5 anni di reclusione per Vendola nel processo “Ambiente svenduto” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Taranto, 17 feb – La Procura di Taranto, ha chiesto 5 anni per l’ex governatore della Puglia Nichi Vendola, accusato di concussione. Altre (e più gravi) sono state le richieste di condanna per gli altri imputati al termine della requisitoria nel maxi processo “Ambiente svenduto” relativo alla gestione delle emissioni inquinanti dell’ex Ilva di Taranto. Il processo Ilva Ambiente svenduto Nel processo in cui è coinvolto anche Vendola nella qualità di ex governatore della Regione Puglia, i sostituti procuratori Mariano Buccoliero, Giovanna Cannarile, Remo Epifani e Raffaele Graziano con il procuratore facente funzione Maurizio Carbone ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021), 17 feb – La Procura di, ha chiesto 5per l’ex governatore della Puglia Nichi, accusato di concussione. Altre (e più gravi) sono state le richieste di condanna per gli altri imputati al termine della requisitoria nel maxi” relativo alla gestione delle emissioni inquinanti dell’exdi. IlNelin cui è coinvolto anchenella qualità di ex governatore della Regione Puglia, i sostituti procuratori Mariano Buccoliero, Giovanna Cannarile, Remo Epifani e Raffaele Graziano con il procuratore facente funzione Maurizio Carbone ...

