Il Paradiso delle Signore, Laura è scomparsa dal set: che fine ha fatto? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Venere Laura Parisi non appare più in video nell’amata soap Il Paradiso delle Signore. Ma che fine ha fatto l’attrice Arianna Montefiori? Ecco le ultime notizie. Che fine ha fatto Laura? Nelle puntate di fine gennaio – inizio febbraio dell’amata sapone Il Paradiso delle Signore , il grande pubblico non ha potuto non notare la sua Assenza. Anche perché, nel corso dei preparativi del matrimonio tra Gabriella e Cosimo, viene nominato di continuo. Eppure, in video, non l’abbiamo mai vista. Che fine ha fatto la Venere pasticcera Laura Parisi, interpretata dall’attrice Arianna Montefiori ? L’attrice, ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La VenereParisi non appare più in video nell’amata soap Il. Ma chehal’attrice Arianna Montefiori? Ecco le ultime notizie. Cheha? Nelle puntate digennaio – inizio febbraio dell’amata sapone Il, il grande pubblico non ha potuto non notare la sua Assenza. Anche perché, nel corso dei preparativi del matrimonio tra Gabriella e Cosimo, viene nominato di continuo. Eppure, in video, non l’abbiamo mai vista. Chehala Venere pasticceraParisi, interpretata dall’attrice Arianna Montefiori ? L’attrice, ...

stefymas2 : RT @rep_palermo: Dove osano le berte: la Sicilia si scopre paradiso della biodiversità [di Mario Pintagro] [aggiornamento delle 11:06] http… - rep_palermo : Dove osano le berte: la Sicilia si scopre paradiso della biodiversità [di Mario Pintagro] [aggiornamento delle 11:0… - Laura02159018 : @kscarlett22_ ciao Katie ma Enrico oetiker e tornato il paradiso delle signore vero pure falso senza Federica girardello - EnricoGiannell1 : RT @aAnnanka: @AntonioCarrabi1 Senz'altro è in Paradiso,che interceda x noi che siam ancora quaggiù??,il sogno delle due colonne di don Bosc… - ASannais : Scusate ma sto Paradiso delle Signore acchiappa tutti gli over no? no perché sono sotto choc #Ascoltitv -