Governo | Draghi al Senato | “Grazie per la stima | ma dovrà essere giustificata dai fatti”

"Gli interventi di oggi hanno dimostrato la consapevolezza del disastro sanitario, economico, sociale, educativo e culturale in cui ci troviamo. È su questa consapevolezza, che questo Governo costruirà, nei fatti, la propria credibilità. Vi ringrazio per la stima che mi avete mostrato, ma anch'essa dovrà essere giustificata, validata nei fatti dall'azione del Governo da me presieduto. Grazie". Così ha chiuso la replica in Senato Mario Draghi. Dopo le sue parole, l'applauso dell'aula al premier incaricato

