Epic Games spinge per far passare una legge contro Apple e il suo App Store (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un nuovo disegno di legge presentato nello stato del Nord Dakota potrebbe minare la politica di Apple riguardo al suo ecosistema di dispositivi. Secondo gli ultimi rapporti, il testo sarebbe arrivato direttamente da Epic Games. Proposto di recente, questo nuovo disegno di legge del North Dakota potrebbe costringere concretamente Apple a consentire pagamenti e download al di fuori dell'App Store. Secondo quanto riferito, il testo sarebbe stato consegnato al senatore Kyle Davison da un lobbista assunto da Epic Games, Lacee Bjork Anderson. Con questo disegno di legge, Epic Games spera quindi di far pendere la giustizia a suo favore, almeno in Nord Dakota. Se il progetto verrà finalmente ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un nuovo disegno dipresentato nello stato del Nord Dakota potrebbe minare la politica diriguardo al suo ecosistema di dispositivi. Secondo gli ultimi rapporti, il testo sarebbe arrivato direttamente da. Proposto di recente, questo nuovo disegno didel North Dakota potrebbe costringere concretamentea consentire pagamenti e download al di fuori dell'App. Secondo quanto riferito, il testo sarebbe stato consegnato al senatore Kyle Davison da un lobbista assunto da, Lacee Bjork Anderson. Con questo disegno dispera quindi di far pendere la giustizia a suo favore, almeno in Nord Dakota. Se il progetto verrà finalmente ...

