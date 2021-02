Antitrust | multa 7 milioni a Facebook per uso dati utenti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'Autoritàha comminato una sanzione di complessivi 7di euro aIreland Ltd. e la sua controllanteInc. per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la ...

capand69 : RT @GonnelliLuca: Ma possibile? Facebook, multa da 7 milioni dall'Antitrust: 'Pratica scorretta sui dati degli utenti' - GonnelliLuca : Ma possibile? Facebook, multa da 7 milioni dall'Antitrust: 'Pratica scorretta sui dati degli utenti'… - RITUITTO1 : RT @MediasetTgcom24: Antitrust, multa di 7 milioni a Facebook per l'uso dei dati degli utenti #facebook - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Antitrust, multa di 7 milioni a Facebook per l'uso dei dati degli utenti #facebook - fabbri333 : Antitrust: multa 7 mln a Facebook, continua a 'ingannare' utenti -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust multa

- L'Autoritàha comminato una sanzione di complessivi 7 milioni di euro a Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc. per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la ...Nuova, questa volta da 7 milioni di euro, per Facebook da parte dell'. Facebook Ireland+ e Facebook non hanno infatti "ottemperato alla diffida di rimuovere la pratica scorretta sull'utilizzo ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva emesso un provvedimento nei confronti del social network nel novembre 2018 ...MILANO - Facebook incappa nell'Antitrust italiana che presenta al social network un conto da 7 milioni di euro "per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la pratica scorretta sull'utilizz ...