Alan Friedman bandito da Rai Uno: le parole del direttore Stefano Coletta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La battuta su Melania Trump costa caro ad Alan Friedman: il giornalista statunitense riceve il bando, l'esclusione definitiva e non sarà più invitato su Rai Uno, come dichiarato dal direttore Stefano Coletta. Vittorio Zunino Celotto/Getty ImagesLe parole infelici di Alan Friedman riservate a Melania Trump hanno lasciato il segno. "Trump si mette in aereo con la sua escort, sua moglie, e vanno in Florida", aveva detto il giornalista di origini americane alcune settimane fa in diretta a "Unomattina". Le sue dichiarazioni avevano generato una grande polemica, costringendolo a fare un passo indietro. "Ho fatto una battuta di pessimo gusto, per cui chiedo scusa", aveva poi spiegato durante "L'Aria che tira", sottolineando di essere sempre ...

