Vaccino AstraZeneca | Palù Aifa | “A over 55? Efficace con richiamo a 12 settimane”

"Anche AstraZeneca è un Vaccino Efficace". Così a 'Uno Mattina' su Rai1 Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, che sottolinea: "Probabilmente gli inglesi che lo hanno sperimentato ritardando la seconda somministrazione dalle 8 alle 12 settimane perché ovviamente immersi nella crisi di una diffusione rapida delle varianti" di Sars-CoV-2, "hanno trovato che questi soggetti erano protetti, che potevano coprire una maggior parte della popolazione. Quindi probabilmente anche noi rivaluteremo se occorre questo suggerimento".

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca Covid: somministrati oltre 3 milioni di vaccini

L'Australia ha approvato il vaccino sviluppato dal gruppo Oxford - Astrazeneca , dopo un via libera provvisorio solo per l'emergenza. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa John Skerrit , responsabile della Therapeutic ...

Roma, 16 feb 08:55 - (Agenzia Nova) - Sono 3.044.535 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'83,4 per cento per cento delle dosi finora consegnate, pari a 3.651.270 (3.288.870 ...

Si tratta del secondo vaccino che viene autorizzato in Australia, dopo quello dell'accoppiata Pfizer-BionTech. La campagna di vaccinazioni inizierà il 22 febbraio con le prime 142mila dosi del vaccino ...

