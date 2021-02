Ultime Notizie Roma del 16-02-2021 ore 20:10 (Di martedì 16 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio in Italia tasso di mortalità è aumentato di quasi il 50% in primavera ea novembre 2020 rispetto agli stessi periodi del 2016-2019 Lo ha reso Noto eurostat in base ai dati su aumento della mortalità in Europa tra marzo e novembre dell’anno scorso il primo Picco è stato raggiunto ad aprile Più 25 % Italia ha raggiunto i suoi livelli massimi in marzo + 49% il numero di contagi da covid a livello globale diminuito per la quinta settimana consecutiva È dall’inizio dell’anno il bilancio settimanale si è quasi dimezzato passando da oltre 5 milioni nel periodo 4 10 gennaio a due milioni e sei nel periodo 8 e 14 febbraio secondo le cifre dell’oms verso la somministrazioneastrazeneca ai soggetti fino ai 65 anni questa la linea espressa dagli esperti del Ministero della Salute e dalle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021)dailynews radiogiornale l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio in Italia tasso di mortalità è aumentato di quasi il 50% in primavera ea novembre 2020 rispetto agli stessi periodi del 2016-2019 Lo ha reso Noto eurostat in base ai dati su aumento della mortalità in Europa tra marzo e novembre dell’anno scorso il primo Picco è stato raggiunto ad aprile Più 25 % Italia ha raggiunto i suoi livelli massimi in marzo + 49% il numero di contagi da covid a livello globale diminuito per la quinta settimana consecutiva È dall’inizio dell’anno il bilancio settimanale si è quasi dimezzato passando da oltre 5 milioni nel periodo 4 10 gennaio a due milioni e sei nel periodo 8 e 14 febbraio secondo le cifre dell’oms verso la somministrazioneastrazeneca ai soggetti fino ai 65 anni questa la linea espressa dagli esperti del Ministero della Salute e dalle ...

