Ultime Notizie Roma del 16-02-2021 ore 10 | 10

(Di martedì 16 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio inglese del covid-19 diffusa nella maggior parte del territorio italiano ed autorità sanitari Lanciano l’allarme Se non rallenta la corsa del virus non si può pensare un allentamento delle restrizioni alla vigilia del discorso di draghi gli alle camere la decisione di speranza sulla stagione cistiche le parole di ieri del ministro Gelmini sembrano anticipare una linea di rigore ma non tutti sono d’accordo ieri meno contagi a fronte di meno tamponi mia lieve aumento i ricoveri l’Europa deve accelerare dinanzi alle votazioni del virus Ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciando un nuovo programma di ricerca comune tensione nel governo per lo stop in extremis alla riapertura degli impianti di sci fino al 5 marzo il ministro leghista ...

fanpage : 'Serve #lockdown nazionale, tra una settimana la #varianteinglese si diffonderà' - fanpage : Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana a #lariachetira lancia un'accusa a Matteo Renzi - fanpage : Allarme variante Covid: a Pescara tutte le scuole chiuse fino al 28 febbraio - tempostretto : Un nuovo articolo: (Contest Baci e Abbracci, immagini dalla felicità) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime… - ManuelTucci2 : @freeskipperIT Lei mi sa che ha perso le ultime notizie... -

OMICIDIO PIERA NAPOLI: OMICIDIO PREMEDITATO O RAPTUS? In corso al momento i funerali di Piera Napoli , e stando alleemerse, per la Procura di Palermo si tratterebbe di un omicidio ...Simone Inzaghi attendedall'infermeria e fa i conti anche con l'impegno ravvicinato. Tutto ... tagliare un over 22 per far rientrare il brasiliano in lista in vista delledieci partite ...Per la quinta settimana consecutiva Il numero dei casi di contagio da Covid-19 a livello globale è diminuito e il bilancio settimanale delle infezioni si è ...Berra. La stazione di servizio carburante che si trova appena fuori l’abitato di Berra, sulla provinciale 12 in direzione di Cologna, rischia di chiudere definitivamente a causa di imposizioni arrivat ...