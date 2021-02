Traffico Roma del 16-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento via di Torrevecchia chiusa all’altezza di via Cesare Lombroso ripercussioni nelle vie circostanti sulla viale dello Scalo San Lorenzo incolonnamenti si richiude verso la tangenziale tangenziale al momento con disagi nel tratto Corso Francia Salaria sull’Appia Pignatelli code verso via dell’Almone dall’ altezza di San Sebastiano in zona Furio Camillointenso sulla via Appia verso San Giovanni sulla Nomentanaall’altezza del raccordo raccordo anulare dove proprio all’altezza della Nomentana abbiamorallentato nella carreggiata interna e poi per lavori proseguono le difficoltà di circolazione sul viadotto della Magliana e sulla via Cristoforo Colombo per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...