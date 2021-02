Tenta di accoltellare a morte figlio disabile | “Spiace solo di non averlo colpito di più”

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 16 febbraio 2021) . Quando lo hanno portato via ha detto ai militari che il suo unico rammarico era quello “di nonpotuto colpire più volte”. Un uomo di 90 anni ha accoltellato ilaffetto da disturbi mentali perché ‘colpevole’ di non aver voluto assumere un farmaco. L’uomo è accusato dito omicidio. Hato di uccidere il. È accaduto in un’abitazione di Aci Castello, in provincia di Catania, dove sono intervenuti i carabinieri per mettergli le manette. L’uomo, un 90enne è stato bloccato dal genere mentre aggrediva ilaffetto da disturbi mentali. Quando lo hanno portato via ha detto ai militari che il suo unico rammarico era quello “di nonpotuto colpire più volte” perché fermato dal genero, chiamato in aiuto dalla ...