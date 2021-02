Spacciatore braccato per un' ora | 30enne arrestato in flagrante in Umbria

(Di martedì 16 febbraio 2021) FABRIANO - E' finito in manette un giovane, del posto, nato in Marocco, già noto alle forze dell'ordine. Ilè stato sorpreso dai carabinieri di Fabriano, che lo stavano seguendo, in borghese, ...

Sentitosi, il 31enne ha creato di colpire i militari a calci e pugni ma gli agenti lo hanno immobilizzato anche con l'aiuto della pattuglia radiomobile arrivata in supporto. L'uomo è stato ...FABRIANO - E' finito in manette un giovane, del posto, nato in Marocco, già noto alle forze dell'ordine. Il 30enne è stato sorpreso dai carabinieri di ...L'INDAGINEBASTIA UMBRA Arrestati due uomini sorpresi a spacciare cocaina nell'area a ridosso del centro fieristico tenuta sotto controllo dalla polizia a seguito di numerosi atti vandalici.