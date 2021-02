Mikaela Shiffrin | la Signora delle Nevi

Eurosport_IT : SESTO ORO MONDIALE PER MIKAELA SHIFFRIN ???? Dopo il terzo posto nel Super G, l'americana domina la manche di slalom… - infoitsport : Sci alpino, Cortina 2021: Mikaela Shiffrin, talento sconfinato. Austria, un mondiale trionfale - 14alexb : RT @Eurosport_IT: SESTO ORO MONDIALE PER MIKAELA SHIFFRIN ???? Dopo il terzo posto nel Super G, l'americana domina la manche di slalom ???????… - zazoomblog : Sci alpino Cortina 2021: Mikaela Shiffrin talento sconfinato. Austria un mondiale trionfale - #alpino #Cortina #202… - Vdruz : Cortina 2021: Mikaela Shiffrin e l’austriaco Marco Schwarz sono i neo campioni mondiali di combinata alpina -

Ultime Notizie dalla rete : Mikaela Shiffrin

continua a scrivere il suo libro dei record e conquista la medaglia d'oro nella combinata femminile Mondiali Cortina . Per la fuoriclasse statunitense è la prima vittoria in questa ...L'americanae l'austriaco Marco Schwarz sono i neo campioni mondiali di combinata alpina. Foto di EPA/Jean - Christophe Bott Lunedì 15 febbraio a Cortina d'Ampezzo , sull' Olympia delle ...Delusione per Federica Brignone che dopo aver dominato il SuperG, esce dopo tre pali sulla pista Olympia delle Tofane. L’Italia si consola con il 4° posto di Elena Curtoni (+23 ...Dopo il sesto posto nella combinata alpina, oggi il parallelo, giovedì la prova più attesa nella quale è regina di Coppa. “Con gli sci sarò più a mio agio, ma sarà comunque tosta” ...