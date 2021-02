Martedì grasso è Pancake day E intanto le frappe spopolano a New York

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 febbraio 2021) Cala il sipario sul carnevale: oggi, 16 febbraio, èday nei paesi angloassoni) il giorno che per tradizione chiude i festeggiamenti, aprendo al contempo la strada al periodo di Quaresima, che inizia con il mercoledì delle Ceneri. X Per quest’anno l’appuntamento, per via della pandemia di coronavirus, verrà celebrato in tono minore, senza il consueto tripudio di sfilate e carri allegorici, tanto in Italia quanto in altre parti del mondo. Leggi anche › Carnevale 2021, oggi è giovedì: ma perché si chiama così? L’origine del nometra maschere e mascherine. (Getty Images) Ma che cos’è il ...