L'auto sportiva è perfetta: questo ragazzo è un maestro delle sculture di neve (Di martedì 16 febbraio 2021) Non un semplice pupazzo di neve ma un'automobile sportiva rosso fiammante con tutti i dettagli ben definiti: fari, pneumatici e persino lo stemma della casa sul cofano. Un bolide eccezionale, che il ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Non un semplice pupazzo dima un'mobilerosso fiammante con tutti i dettagli ben definiti: fari, pneumatici e persino lo stemma della casa sul cofano. Un bolide eccezionale, che il ...

EForastieri : RT @sabbatini: Incredibile l’accelerazione da fermo al via degli sciatori nella discesa Libera mondiale di Cortina! Alla partenza da zero a… - rivierafriulana : RT @sabbatini: Incredibile l’accelerazione da fermo al via degli sciatori nella discesa Libera mondiale di Cortina! Alla partenza da zero a… - OmiciniO : RT @sabbatini: Incredibile l’accelerazione da fermo al via degli sciatori nella discesa Libera mondiale di Cortina! Alla partenza da zero a… - autostories_it : VAUXHALL C-10 Prince Henry Costruita per gareggiare nel trofeo Prince Henry del 1910, una corsa organizzata per def… - KareemfanWSR : RT @sabbatini: Incredibile l’accelerazione da fermo al via degli sciatori nella discesa Libera mondiale di Cortina! Alla partenza da zero a… -