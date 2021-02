Il gatto Larry festeggia 10 anni a Downing Street

Leggi su vanityfair

(Di martedì 16 febbraio 2021) Vive a Downing Street da più di quanto non abbia mai fatto un premier britannico, nemmeno Winston Churchill che al numero 10 trascorse due mandati: è il gatto Larry, star felina del Regno Unito che ha appena festeggiato i 10 anni nella residenza del primo ministro. È entrato il 15 febbraio 2011, come «acchiappatopi ufficiale», e da allora – anche se di topi non ne ha presi molti – non è andato più via, né ha intenzione di farlo.