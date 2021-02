IEM Katowice 2021 | programma e dove vederlo

Leggi su esports247

(Di martedì 16 febbraio 2021) Finalmente sta per iniziare il torneo IEMche quest’anno mette in palio un montepremi di un milione di dollari americani. Si tratta di uno dei tornei di CS:GO, ma più in generale del mondo esports, più famosi al mondo. Il torneo è diviso in tre parti: i Play Ins che si terranno dal 16 al 17 febbraio, il Group Stage che si terrà dal 18 al 21 febbraio e i playoff che avranno una durata di tre giorni: dal 26 al 28 febbraio. Come già annunciato sopra il montepremi complessivo è di 1 milione di dollari americani con 400 mila per la squadra che riuscirà ad aggiudicarsi il titolo. Masi può vedere il torneo? Sarà in diretta streaming sul canale ufficiale di Twitch ESL CSGO. Se volete vedere gare in differita invece potete sintonizzarvi sulla pagina Youtube di ESL. Il format sarà il seguente: Play In con sfide secca, otto ...