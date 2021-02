Governo | ultime notizie Stop allo sci | Garavaglia | “Necessarie modifiche al Dl Ristori”

Leggi su tpi

(Di martedì 16 febbraio 2021)Draghi, ledi oggiNEWS – IlDraghi ha prestato giuramento nelle mani del Capo dello Stato solo tre giorni fa e deve ancora ottenere la fiducia delle due Camere, ma l’esecutivo sembra già spaccato. Lo scontro principale riguarda la gestione della pandemia: la decisione di Roberto Speranza – condivisa con il premier – di tenere chiusi gli impianti sciistici nonostante la riapertura fosse prevista per il 15 febbraio ha attirato polemiche bipartisan, e secondo Forza Italia il commissario Domenico Arcuri dovrebbe essere sostituito dall’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Intanto continuano le polemiche all’interno del M5S, con diversi esponenti che hanno annunciato l’intenzione di non votare la fiducia alDraghi in Parlamento. ...