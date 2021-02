Connessione internet, il Sannio viaggia a due velocità: in provincia l’Adsl è spesso un miraggio (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa città di Benevento viaggia veloce, la provincia va al rallentatore. In certi comuni sanniti sembra quasi ascoltare quel rumore di modem a 56k di quando ci si connetteva tenendo la linea del telefono occupata e pagando per i minuti di collegamento o per le pagine caricate. Il Sannio viaggia a due velocità, il dato è inconfutabile. E’ di ieri la notizia che Benevento sarà coperta dalla fibra ottica superveloce. Un investimento in città a marchio Telecom molto importante che mette il capoluogo campano al passo con altre realtà. Ma la situazione in provincia è diametralmente opposta. Copertura minima, velocità col freno a mano L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa città di Beneventoveloce, lava al rallentatore. In certi comuni sanniti sembra quasi ascoltare quel rumore di modem a 56k di quando ci si connetteva tenendo la linea del telefono occupata e pagando per i minuti di collegamento o per le pagine caricate. Ila due, il dato è inconfutabile. E’ di ieri la notizia che Benevento sarà coperta dalla fibra ottica superveloce. Un investimento in città a marchio Telecom molto importante che mette il capoluogo campano al passo con altre realtà. Ma la situazione inè diametralmente opposta. Copertura minima,col freno a mano L'articolo proviene da Anteprima24.it.

