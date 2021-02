Chiara Ferragni Moon Boot | la moglie di Fedez dovrà risarcire il gruppo Tecnica

(Di martedì 16 febbraio 2021) doposci--solonotizie24Brutta batosta arrivata alla nota influencerper via della produzione di scarponi da neve Snow, totalmente identici aprodotti daldi Giaveva del Mondello. Lo scarpone da neve che rientra nella collezione di, dunque, non è stato ritenuto esclusivo e la personalizzazione dell’accessorio, tra logo e glitter vari non sono stati considerati un’opera creativa che l’influencer avrebbe messo in atto e presentato così al Tribunale di Milano durante il processo per quale è stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti dell’azienda trevigiana. ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

... dato che esistono account con nomi simili dedicati anche, ad esempio, al presidente Sergio Mattarella e a- adorano il presidente incaricato. Trasmettono il loro affetto e la loro ...arriverà in Riviera? Fedez: 'No, non è prudente con la gravidanza agli sgoccioli'. A proposito di prudenza: cosa prevede il protocollo per un duetto da trottolini amorosi? Fedez: 'Un ...Il marito di Chiara Ferragni, che è alla sua prima esperienza sul palco dell'Ariston, ha poi rivelato di provare una certa "ansietta". Video: Conte-Agnelli che lite (Mediaset) "Per me è tutto ...Lui - piaccia o meno - è uno dei pochi veri big del pop italiano in gara quest'anno, oltre che un'industria familiare dal fatturato milionario. Lei all'Ariston è ...