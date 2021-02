Can Yaman e l'aereo misterioso per Diletta Leotta con la proposta di matrimonio (VIDEO) (Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi sui cieli di Roma è volato un aereo con una presunta proposta di matrimonio da parte di Can Yaman a Diletta Leotta: ecco il VIDEO. Can Yaman e Diletta Leotta continuano a far parlare del loro amore, vero o presunto, e oggi per via di un aereo, volato sui cieli di Roma, che si sarebbe fatto portatore della proposta di matrimonio, vera o presunta, dell'attore turco alla bella conduttrice. L'aereo era accompagnato da uno striscione su cui si leggeva "Diletta mi vuoi sposare? Ti amo Can". Sui social è scattato il "totostriscione", le opzioni in ballo sono tre: romantica proposta di matrimonio, trovata ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi sui cieli di Roma è volato uncon una presuntadida parte di Can: ecco il. Cancontinuano a far parlare del loro amore, vero o presunto, e oggi per via di un, volato sui cieli di Roma, che si sarebbe fatto portatore delladi, vera o presunta, dell'attore turco alla bella conduttrice. L'era accompagnato da uno striscione su cui si leggeva "mi vuoi sposare? Ti amo Can". Sui social è scattato il "totostriscione", le opzioni in ballo sono tre: romanticadi, trovata ...

